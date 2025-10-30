北市11校穿堂優化 美感呈現

國語實小運用穿堂牆面設計校史發展的「學習地圖」，透過行動載具掃描QR_code，學習學校發展沿革的學習內容。（台北市教育局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市政府教育局三十日表示，積極推動校園環境改善工程，聚焦校園中容易被忽略的動線空間，推動「校園穿堂環境優化」，一一四年投注七百七十萬元補助十一所高國中小學校完成改善，以美感設計與教育理念結合，讓原本只是作為通道的穿堂，轉變成有溫度、有故事、有參與感的學習空間，讓孩子從進校門的那一刻，學習就開始發生。

教育局指出，一一四年度完成改造的十一所學校，不同於以往穿堂強調師生通行的動線、或者是重要事項的公告，各校依自身特色與校園文化進行設計，規劃並打造出富有創意與溫度的穿堂：其中幸安國小結合歷史建築與巴洛克風格，設置櫥窗展示校史與學生榮耀，展現校園文化底蘊，更強化師生的認同感和歸屬感。

此外，民權國小鎖定幼兒園穿堂，透過色彩、光影與材質的巧妙運用，營造溫馨且富有學習功能的跨領域空間，讓孩子們能自由探索與學習成長。

而國語實小與吉林國小，則是配合迎接八十與六十週年的校慶，不約而同地選擇運用木紋磚營造人文氣息與空間舒適度，並與週年校慶意象結合，創造出古往今來在教育之路上持續邁向未來的涵義。

「校園穿堂環境優化」，透過改善照明、動線與展示設計，讓穿堂不再只是通行空間，而是結合美感設計與教育功能的日常學習場域。經過優化後的穿堂空間，不僅提升學校整體環境質感，也讓師生與家長對校園有更深的認同與歸屬感。