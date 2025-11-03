北市114學年度資訊學科能力競賽 專題演講啟發AI與數位思維！

台北市一一四學年度資訊學科能力競賽。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局三日表示，一一四學年度高級中等學校資訊學科能力競賽以「程式設計實作測驗」為主軸，參賽學生不僅需在限定時間內完成程式設計題目，更須兼顧運算效率與邏輯結構，展現紮實的資訊素養與臨場應變能力，此競賽匯聚台北市三十三所高中一百三十五位資訊菁英同場較勁，獲一、二等獎學生將代表台北市進軍全國賽。

為擴大學生的視野與啟發數位思維，特邀請國立台灣師範大學資訊工程學系蔣宗哲副教授說明，人工智慧在決策分析與創新應用中的潛力，鼓勵學生以開放態度面對科技浪潮，培養三心，好奇心、警覺心及同理心，多多觀察快速變化的世界，講座內容深入淺出，啟發師生將程式設計延伸至人工智慧、倫理與未來社會的多元思辨。

評審針對此次學生競賽表現予以嘉許，國立台灣師範大學李忠謀特聘教授指出，今年競賽題目共有六題，能夠獲得一二等獎成績的同學，分數表現都必須在四百分以上，這些題目在三小時的限時賽中不論是有經驗的選手或是交給ＡＩ都未必能全部正確解出，足見學生們在程式競賽的實力深厚。

教育局表示，未來結合「酷ＡＩ學習系統」與「Bebras國際運算思維競賽」，鼓勵高國中小師生踴躍參與，並提供公立高中職學生程式語言學習資源和證照檢定補助，形成從基礎啟蒙到進階實作的支持體系，期能擴充ＡＩ與程式教育資源布建，打造多元學習舞台，培育具創新能力與數位素養的新世代人才。