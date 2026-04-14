北市115學年國小額滿29校 4/22辦理新生入學審查

臺北市教育局公告115學年度公立國小新生分發第一階段額滿學校(北市教育局提供)

臺北市教育局公告，115學年度公立國小新生分發第一階段共有29所額滿學校。其中，敦化國小、幸安國小、新生國小、和平實小、長安國小、蓬萊國小、博嘉實小、東新國小及潭美國小，因設籍學生數超出學校可容納人數，將於4月22日至4月28日於各校辦理優先入學資格審查。

臺北市教育局表示，博愛國小、信義國小、吳興國小、雙永國小、仁愛國小、金華國小、古亭國小、忠義實小、市大附小、東門國小、景美國小、內湖國小、麗湖國小、麗山國小、明湖國小、溪山實小、天母國小、文昌國小、石牌國小、清江國小及文化國小，因設籍學生數與可招生名額相近，將不辦理額滿學校入學資格審查。只要在3月20日前設籍並實際居住於學區內的學生，原則上均可順利分發入學。

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臺北市教育局說明，4月17日將寄發「額滿學校審查通知」。需辦理審查的學校新生家長，若符合《臺北市公立國民小學新生分發入學辦法》第10條規定，須於4月22日至4月28日攜帶相關文件至學校進行資格審查。經審查通過者，將依設籍先後順序優先分發入學。各校完成分發後如仍有缺額，將由區公所依設籍先後順序分發至額滿為止，其餘學生則改分發至鄰近學校就讀。

臺北市教育局指出，資格審查結束後，各額滿學校將在5月8日同步上網公告入學名單，區公所並於5月19日寄發115學年度新生「入學通知單」。5月30日至6月8日為新生報到期間，家長無須親自到校，只需掃描通知單上的QR碼即可完成線上報到；如無法線上辦理，也可攜帶通知單及戶口名簿或戶籍謄本正本至學區學校辦理。

臺北市教育局提醒，分發至額滿學校的學童務必於6月8日前完成報到，逾期未報到者視同放棄入學資格，並由區公所另行分發。相關作業流程可至「臺北市新生分發入學作業平臺」查詢。