北市115年度總預算等17提案 綠議員有意見被暫擱

（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市議會大會今天審議市府115年度總預算案等案，民進黨議員認為市府不願加碼普發現金，對市府提案有意見共17案，議長戴錫欽裁示皆暫擱。市府表示，議員應站同陣線。

台北市議會下午召開定期大會審議市府提案等議案，包含115年度台北市總預算案包含歲出新台幣2142億餘元、114年度台北市總預算案第2次追加減預算案等市府提案。列席的多名民進黨議員對市府總預算案等提案有意見，最終共17案被暫擱。

民進黨台北市議員顏若芳會後接受電話聯訪說，在大會暫擱市府總預算等案，是因市府從上週至今都提到沒有可加碼普發現金的條件，並稱因北市需要興建捷運等重大建設等費用，但相關費用其實中央都有補助。

顏若芳表示，北市府是以數字遊戲回應，根本不合理，因此多名黨籍議員在議會大會一讀時對市府提案提意見。且北市府資源充足預算多，卻不願對還稅於民的普發現金再加碼，而市長蔣萬安上午到議會專案報告時稱因需還債等理由，這與中央政府無關，且中央已普發現金，市府卻稱沒條件，無法接受市府說法。

北市副發言人魏汶萱以文字回應，中央是以超收普發現金，議員要用台北市賸餘也就是「老本」發錢，這是雙重標準。議員不為北市市民發聲，竟還讓總預算被暫擱，難道是要延宕台北市建設發展，呼籲議員應與市府站一起。

北市議會民進黨團10月間提案，因應立法院審議「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，包含普發現金1萬元。依主計處113年度決算報告，台北市至113年累計賸餘539億元，北市約246萬人，以539億元賸餘均分，初估每名台北市民可拿到約2萬1000元。

北市議會國民黨團對普發現金也提案，內容為中央陸續減少對台北市補助，如捷運建設減列等，因市府尚有債務待償還，普發現金須注意財政紀律。在兼顧財政紀律，由市府評估普發現金方式，如把部分超收稅收返還市民。建議市府研議兼顧財政紀律與社會共享為原則，適時還稅於民。（編輯：張銘坤）1141105