北市115年整合篩檢起跑 新增HPV與胃癌篩檢

臺北市衛生局於今（115）年辦理212場整合性篩檢服務

今年新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測與HPV檢測

依據113年臺北市十大死因統計，超過半數死因與慢性疾病有關，其中惡性腫瘤已連續53年蟬聯臺北市十大死因之首。為強化市民健康照護，臺北市衛生局於今（115）年辦理212場整合性篩檢服務，提供癌症篩檢、成人健康檢查及B、C型肝炎篩檢，並新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測與HPV檢測，鼓勵民眾主動參與篩檢，及早守護健康。

臺北市立聯合醫院仁愛院區家醫科醫師吳逸帆表示，癌症長年位居國人十大死因之首。目前政府提供的整合式篩檢服務，除自民國99年起推動的四癌篩檢的大腸直腸癌、口腔癌、子宮頸癌及乳癌外，也從111年起納入肺癌胸部低劑量電腦斷層檢查。為進一步強化子宮頸相關癌症防治，自今（115）年起，HPV檢測正式納入整合性篩檢服務，提供35歲、45歲及65歲女性於當年度一次檢測機會，有助及早發現高風險感染者，透過早期介入，有效阻斷病程發展。

此外，為降低胃癌發生率，臺北市配合衛生福利部國民健康署，自今（115）年起補助45至74歲民眾終身一次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查」，並同步納入臺北市整合性篩檢服務項目。若檢驗結果為陽性，將協助民眾轉介醫療院所，由醫師評估是否進行除菌治療或安排進一步檢查。

吳逸帆醫師進一步指出，自今年起，設籍臺北市40至64歲民眾於臺北市立聯合醫院接受成人健康檢查，即可獲得加碼補助，包括糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、CA19-9腫瘤標記、尿酸及尿素氮等6項檢驗。

臺北市衛生局表示，為提升癌症早期偵測成效，今年全面強化整合性篩檢服務，攜手38家醫療院所，結合臺北市12行政區健康服務中心，共同辦理212場整合性篩檢。符合資格的民眾可於檢查日前一天，至「臺北市整合性篩檢預約平臺」完成預約。