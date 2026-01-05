北市116家公司違反勞基法！市府開罰776萬 萊爾富、愛的世界上榜

萊爾富因未依法足額提撥勞工退休金，遭北市勞動局開罰。（示意圖／萊爾富提供）

臺北市政府勞動局今天（5日）公布114年11月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有116家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為776萬元，其中「富士達股份有限公司」、「愛的世界股份有限公司」、「萊爾富國際股份有限公司」、「樵順實業有限公司」及「金士盟實業股份有限公司」均遭罰45萬元為最高。

勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。

勞動局長王秋冬指出，114年11月份罰鍰金額前5名，依序為「富士達股份有限公司」、「愛的世界股份有限公司」、「萊爾富國際股份有限公司」、「樵順實業有限公司」及「金士盟實業股份有限公司」等5家公司，均因未依法足額提撥勞工退休金，違反勞動基準法第56條第2項規定，遭裁處45萬元。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未依規定給予勞工例假日或休息日，計28家（16.37％）；未依法給付平日延長工時工資，計20家（11.69％）、工資未全額給付，計19家（11.11％）；延長勞工工時超過法令規定，計14家（8.18％）；未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計13家（7.6％）。

王秋冬提到，本次計有「富士達股份有限公司」等多家公司未依法足額提撥勞工退休金，呼籲公司應積極主動足額提撥勞工退休準備金，以保障勞工退休權益。

勞動局強調，未來將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益。雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，也應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

王秋冬呼籲，為協助雇主遵守法令，臺北市勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「臺北市民服務大平臺」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

