北市12大活動集章開跑！逛年貨大街 抽iPhone、萬豪下午茶

【記者張綵茜／台北報導】「台北趴趴GO」新春活動正式開跑！台北市1-3月共12場大型活動，涵蓋節慶感十足的台北年貨大街、台北燈節、台北開齋節歡慶活動與客家春慶祈福，以及陽明山花季、士林官邸鬱金香展、台北玫瑰展、台北花伴野餐等「花IN台北」系列活動。台北市觀傳局今（23日）表示，參加指定活動就可累積集章抽獎，本季獎品包含圓山半自由雙人2日遊、台北萬豪酒店下午茶餐券等好禮，若達年度集章門檻，還有機會抽中最大獎iPhone17 Pro。

觀傳局指出，1月的「樂活夜櫻季」以櫻花美景點亮台北夜色，接著「陽明山花季」百花齊放，結合陽明山地標花鐘與館舍聯展，展現自然與人文魅力。2月的「士林官邸鬱金香展」以異國花卉景觀帶來溫暖祝福，3月登場的是「台北玫瑰展」與「台北杜鵑花季」，分別以歐式庭園風格與串聯城區街道的市花景觀，還有「台北花伴野餐」，將花園城市理念轉化為都會綠意生活體驗， 以及「竹子湖海芋及繡球花季」則結合地景藝術、生態導覽與農園體驗，呈現山城花季的多元樣貌。

除系列花季系列活動外，新春節慶與文化體驗同樣精彩。春節期間，「台北年貨大街」串聯迪化街等10處商圈，「台北燈節」則結合傳統花燈工藝與當代創意，3月起更有「台北文學季」、「台北客家春慶祈福」、「台北開齋節歡慶活動」接力登場。

台北燈節將展開，是春節期間熱門走春景點。台北市觀傳局提供

觀傳局說明，本季邀請來自韓國的「咪蕾」與越南新住民「越南夯台灣」，以在台外籍人氣網紅的視角，走訪台北春日風景，並透過社群平台Instagram分享春遊路線與活動亮點，展示如何參與「台北趴趴GO」集章，更加碼抽出高鐵假期雙人票券。

觀傳局進一步介紹，電子集章活動將進行至3月，只要造訪大型活動任一現場，並加入台北市政府官方LINE、於現場開啟手機定位，即可完成電子集章。單季集滿2個章可參加三獎抽獎，集滿3個章可同時擁有抽二獎與三獎資格，若達4個章則一獎、二獎、三獎資格一次到手，好禮包含圓山半自由雙人2日遊、兩段高度輕量行動廚房組、台北萬豪酒店Garden Kitchen週三至週日自助海鮮沙拉吧下午茶餐券等，全年累積若達12個章，還有機會再把壓軸大獎iPhone 17 Pro帶回家。

此外，現在還有「來台北有購嗨」活動，於台北市店家單筆消費滿200元，登錄發票即可獲得抽獎序號，可登錄2025年11月11日至今（2026年）3月8日的發票，有機會抽中1000萬元現金、台積電股票、Tesla Model Y等多項豪華大獎。

陽明山花季等「花IN台北」系列活動接力登場。台北市觀傳局提供

參加指定活動、完成電子集章，就能累積抽獎資格。台北市觀傳局提供

集章活動獎品最大獎為iPhone 17 Pro。台北市觀傳局提供

