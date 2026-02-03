北市17歲少女休學打工遭「絞碎機捲死」！ 公司沒保勞健保

台北市萬華區萬大路台北漁產上月31日發生死亡意外，一名17歲葉姓少女在保麗龍回收場工作時不幸遭絞碎機捲入身亡。據悉，該名少女高中休學，為了賺錢貼補家用而打工，不料卻發生悲劇。

17歲少女休學打工，卻遭絞碎機捲死。（示意圖／翻攝自Google Maps）

意外發生在1月31日下午近5時許。葉女正將保麗龍盒子投入絞碎機，機器因盒子上的膠帶而停止運作，她在未排除故障的情況下，直接將身體伸入機器內部，試圖清除膠帶時疑似失足，以背對的姿態跌入機器，誤觸電源開關，導致上半身迅速被捲入，當場死亡。

廣告 廣告

據了解，葉女17歲就高中休學，除父母之外，家中另有一名哥哥及一名弟弟，她為了分擔家庭經濟壓力，已在該廠工作長達8個月，上班認真，連感冒都不敢請假。台北漁產總經理施宜廷表示，葉女當日上午因身體不適外出就醫，於下午3點返回工作崗位，沒想到僅過了2小時就發生憾事。

警消獲報趕抵現場。（圖／民眾提供）

勞動局指出，此案屬台北漁產公司委外廠商發生的重大職業災害，雇主違反《職業安全衛生設施規則》第77條規定，該條文明定雇主從粉碎機取出內容物時，應先使機械停止運轉。本案在機械未停機狀態下就進行作業，已違反《職安法》第6條第1項第1款。因造成勞工死亡，依職安法第40條可處3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金。而葉女已在該處工作已超過8個月，雇主卻未替她保勞健保，將移請勞保局和健保處裁罰。

延伸閱讀

國1彰化段「5車連環撞」！小貨車翻覆躺路中 車流回堵5公里

影/台中狂男猛砸康是美門市 遭逮哭喊：放我一條生路

悚！新北男暴斃家門口 大白天被發現時已屍僵