北市19歲男跨年夜酒吧鬧事 襲警遭壓制依妨害公務送辦

台北市一名十九歲葉男跨年夜在文山區酒吧因不勝酒力鬧，警方到場還 襲警，最後遭壓制依妨害公務送辦。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟／台北報導

台北市一名十九歲葉姓男子於去年十二月三十一日跨年夜，在文山區一間酒吧與友人飲酒後失控鬧事。警方獲報到場處理時，葉男不僅出言辱罵執勤員警，更以腳踹及掌摑方式攻擊警方，當場遭支援警力壓制逮捕。全案於元旦依妨害公務罪嫌移送北檢。

台北市警察局文山第二分局表示，該分局萬盛派出所是在三十一日晚間十時三十分接獲報案，指轄內有酒醉鬧事情形。員警李育霖、洪旗安隨即趕往現場處理。警方到場後發現，葉男因酒後失態在店內大聲咆哮，已造成店家與其他顧客困擾。

據調查，葉男與朋友於跨年夜相約至酒吧飲酒，疑因不勝酒力而行為脫序。當員警試圖處理時，坐在店外地板上的葉男開始對員警言語挑釁及辱罵。其後情緒激動，以腳踹攻擊員警左小腿與左大腿內側，更出手掌摑員警右臉頰。

現場員警見狀，立即通報請求支援警力到場。警方迅速壓制葉男並將其上手銬逮捕。由於葉男的行為已涉嫌對依法執行職務的公務員施以強暴脅迫，警方當場以妨害公務現行犯將他逮捕。葉男在被帶回萬盛派出所偵辦後，於一一五年一月一日移送台北地檢署由檢察官進一步偵辦。

文山第二分局針對此事件呼籲，民眾飲酒應適量，並切記勿酒後駕車。此外，若個人身體狀況不適合飲酒，應主動避免，以防因酒精影響而發生類似脫序行為。警方強調，對於任何危害社會秩序或攻擊執法人員的行為，均將依法嚴正執法，以維護公權力與公共安全。