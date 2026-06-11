北市2區易現山羌 動保處：易受驚致死發現應通報

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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市鄰近淺山環境，常有野生動物誤闖市區，今年接獲24隻山羌救援通報案，以士林區及內湖區最多，因山羌容易受驚，有8隻是受驚致死，民眾發現野生山羌應即時通報救援。

台北市動物保護處今天發布新聞資料表示，山羌是一般類野生動物，生性易緊張，可能會過度緊迫導致休克甚至死亡。

動保處今年接獲24隻山羌救援通報，以士林區與內湖區最多，主因是這2行政區擁有大片淺山環境，是山羌喜食灌木、蕨類植物的活動熱區。

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動保處表示，山羌生性敏感，遇緊急狀況時，常因過度驚嚇導致生理機能停擺，甚至猝死，今年24隻通報案內有8隻山羌是因受到驚嚇，而救援不及致死。

動保處表示，民眾發現山羌需救援，應立即通報1959動物救援專線，由專人救援處理，不要親自試圖追捕或近距離圍觀，此行為可能讓山羌受驚死亡。

動保處曾在5月分救獲2隻年齡未滿4個月幼年山羌，所幸經民眾即時通報，由救援隊評估動物情緒妥善保定，讓山羌安穩被救援，現在被健康照顧，等待野放回山林。

動保處表示，山羌救援安置過程需避免過多觸碰、強光或聲音刺激，更嚴禁綑綁，運送過程需提供陰暗通風、能蹲伏且不受打擾的空間。

動保處表示，民眾在野外發現受傷或受困動物，可撥24小時的1959動物救援專線，或利用「臺北市政府 LINE@」即時上傳照片或影片，協助動保處較快掌握現場情勢與動物種類，快速完成動物救援任務。（編輯：張銘坤）1150611