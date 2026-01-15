北市2家出現致癌黃魚 旭集、七海酒樓、遠東Café螃蟹重金屬超標

北市衛生局把關民眾食用安全，今公布去年11月至賣場、餐廳及市場等地抽驗32件生鮮水產品的結果，其中5件不符規定，包含去年生鮮蔬果檢驗殘留農藥不符規定的七海酒樓，以及旭集天母店、遠東Café自助餐廳、徐活魚海鮮和基河路魚攤，已要求下架違規產品。

衛生局此次抽驗32件生鮮水產品，包含6件魚類、5件貝類、16件甲殼類、5件頭足類，依產品種類檢驗動物用藥多重殘留48項、孔雀綠及結晶紫及其代謝物4項，以及重金屬鎘、鉛、甲基汞及組織胺。

其中，成德市場「徐活魚海鮮」、「基河路101號地101攤無市招魚攤」的黃魚分別檢出不得檢出的還原型結晶紫1.2 ppb及1.7 ppb，不符動物用藥殘留標準，違反食安法規定，依同法第44條第1項第2款規定應處6萬元以上2億元以下罰鍰，但因業者無法提供該產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，依法處3萬元。

3件甲殼類為「七海酒樓」的旭蟹、「旭集天母店」的冷凍旭蟹、「遠東Café自助餐廳」的三點蟹，分別檢出重金屬鎘1.5 mg/kg、0.8 mg/kg及1.1 mg/kg，超過標準0.5 mg/kg，不符食品中汙染物質及毒素衛生標準規定。

衛生局說，3件違反食安法規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰，均已移請產品來源轄管的新北市、高雄市衛生局依權責辦理。

衛生局指出，重金屬進入人體的途徑包含食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受汙染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬儒鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。

至於還原型結晶紫可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出的動物用藥。

