北市2警員遭檢舉未開單涉貪污 檢不起訴還清白

北市大同分局2名員警遭民眾檢舉未對違規車輛依法開單，被依違反貪污治罪條例送辦，案經士林地檢署調查，檢方認為犯罪嫌疑不足不起訴處分，還基層員警清白。

士林地檢署。（圖／資料畫面）

台北市警局大同分局延平派出所2名張姓、蘇姓員警，今年8月9日晚間10時許接獲報案，前往轄區南京西路155巷處理行車糾紛，事後遭林姓民眾檢舉，稱2人未對違規迴轉且停在斑馬線上的小貨車開單告發，涉犯貪污治罪條例的圖利罪，警方內部調查後依法將案件移送士林地檢署。

案經士林地檢調查，檢方查出該路段並無禁止迴轉交通號誌，2名警員趕抵現場時小貨車疑違規行為已結束，反而是檢舉人擋在小貨車前，2員當時是排除交通障礙，處置過程並無不當或不法。

全案近日偵結，檢方認為檢舉人僅憑主觀感受，無法提出其他客觀事證，難認2名警員有圖利等犯行，依法予以不起訴處分，還給2名基層警員公道。

