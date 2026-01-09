北市2警未依規開單「遭控貪污」 律師控檢開庭未如實記載

台北市 / 綜合報導

台北市社子派出所2名員警，在2022年處理無牌車違停案，沒有依規定開單，遭到民眾舉發，被檢方以圖利罪起訴，二審判決無罪定讞，不過當事人律師控訴，檢方在開庭時不但沒有如實記載未開單理由，還公然嗆聲「我愛怎麼寫就怎麼寫」，對此不排除送評鑑，士林地檢則表示將會進行了解。

當事律師查克說：「檢察官就當場嗆我們說，我是檢察官，我愛怎麼寫就怎麼寫，所以我認為這個是整個程序上，我覺得有一點點問題的狀況存在。」一字一句還原當時開庭狀況，律師震驚揭露，為了沒開單遭舉發貪污的兩名員警辯護，卻從檢方口中聽到誇張發言。

遭控違停車主賴先生(11.20)說：「那我當然是認為說，我停在私人的土地上面，我有什麼問題，他就被起訴說他貪污，很莫名其妙。」回顧2022年社子派出所兩名員警獲報有違停，到場卻被告知是私人土地，因此沒開單被民眾檢舉圖利，二審判決無罪定讞，當事人律師查克，選在官司定讞後，挺身指控檢察官開庭狀況。

112年11月6日開庭時，雙方正在勘驗影像，並解釋不開單原因，但吳姓檢察官當時不願寫理由，還催促趕快簽名，律師控訴檢方沒有如實記載，無視辯護權的行使，卻遭嗆我愛怎麼寫就怎麼寫，當事律師查克說：「你即便，你心裡面這麼想，你也不能講出來，說筆錄我愛怎麼寫，就怎麼寫，這個我自己覺得滿荒謬的啦，我們不排除送評鑑啦，我只能這麼說，就是我們也還在研議說，評鑑的內容該怎麼樣來寫。」

2名員警為了沒開出的紅單，成為貪污罪被告，三年間吃了不少苦頭，如今雖然獲判無罪，但針對檢察官開庭狀況，不排除送評鑑，對此士林地檢表示，針對律師所述將會進行了解。

