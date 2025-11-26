北市2025士林菊展11/28登場 以花藝讓夢想啟航

「2025士林官邸菊展」11/28登場，半隻羊團隊以大立菊栽培歷程比喻蝴蝶的蛻變

臺北市公園處圓山所苗圃主任蔡新民表示，「圓元不絕」展區打造最華麗的財富花園

環遊世界展區，讓參觀民眾乘著花朵的翅膀，飛向五大洲

花藝師何智文將異材質結合鮮花，創造令人驚豔的視覺效果

花藝師透過「噴色」和「吸染」方式讓菊花呈現粉嫩色彩

笠間菊花節展區展出日式和傘及獻燈，兩隻狐狸雕像

向陽築夢展區金黃的向日葵，鼓勵大家勇敢逐夢

「2025士林官邸菊展」展出多色大立菊

將花藝結合竹藝，打造幸福家園

「2025士林官邸菊展」推出攝影比賽

「2025士林官邸菊展」推出短影音募集活動

臺北市「2025士林官邸菊展」將於 11月28日登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，串聯夢想、花藝與藝術，打造15大創意展區與一系列互動活動，邀請大家走入一場從視覺到心靈都被療癒的秋日盛宴。臺北市公園處表示，由於受到近期天氣變化影響，今年花期略為延後，最佳賞花期將落在 12 月上旬，邀請民眾把握花開最盛的時刻前往欣賞。

臺北市公園處藍舒凢處長表示，今年的菊展是一場以「夢想啟航、築夢踏實、希望綻放」為主軸的沉浸式展演。每個展區都像一本正在翻動的夢想立體書，引領旅人一步步走入花藝與故事交織的多層次世界。一踏入園區，首先迎接大家的是以熱氣球、飛行器與彩色花卉組成的「藝菊圓夢」展區，象徵夢想乘風而起，成為打卡必訪的第一站。接著來到「向陽築夢」，展區中陸續盛開的「千陽」與「萬陽」向日葵迎光綻放，如同花語中的「勇敢」與「專一」。緊接著由觀葉植物與造型菊共同打造的「夢花園」則充滿童趣與想像力。

臺北市公園處圓山所苗圃主任蔡新民表示，位在新蘭亭的「圓元不絕」展區充滿金色光芒，以「財富自由」為發想，以菊花結合裝置藝術，打造藏寶箱和許願池，另外還以各式菊花搭配新臺幣千元與五百元鈔票中的臺灣國鳥「帝雉」與「梅花鹿」，打造最華麗的財富花園。

花藝師何智文在環遊世界展區，以花為翅膀，帶領參觀者飛向全球五大洲。何智文說明，像是在非洲區就使用仿真獸皮加上鮮花呈現野性感；北極區就將菊花以噴射或吸染法染成藍色，並用仿雪材質為模特兒打造一只皇冠，透過異材質結合鮮花的呈現，創造更多令人驚豔的視覺效果。此外，何智文也召集多位曾在全國技藝競賽獲獎的園藝好手，以本次菊展作為創作舞臺，累積實力和經驗。

公園處園藝管理所主任吳旻靜表示，11月28日開幕日下午2點在露天音樂座，將舉辦「圓夢大使主題活動」，邀請擁有20年以上演出經驗的「鼓王」李科穎帶來震撼演出。公園處也同步推出「攝影比賽」及「短影音募集挑戰」，讓每位參觀者用鏡頭說出自己的花語故事。短影音募集活動只需拍攝30秒至1分鐘，上傳至 YouTube Shorts、Facebook Reels、Instagram Reels ，並填寫報名表，即可角逐最大獎拍立得相機套組。活動資訊可上「士林官邸旅客粉絲團」或「花IN台北官方網站」查詢。