北市26日辦高強度演練 蔣萬安要求納入細胞簡訊發送

因應北市隨機襲擊事件，釀成嚴重死傷，北市府將於26日舉辦「高強度演練」。台北市長蔣萬安今天(24日)表示，希望透過實體演練提升整體應變能力。蔣萬安並說，他已要求消防局將細胞簡訊發送作業納入26日實體演練進行測試，作為後續精進調整的參考。他也提醒，細胞簡訊內容務必清楚標示為測試訊息，避免造成恐慌。

台北市19日發生預謀犯案隨機攻擊事件，造成嚴重死傷，北市府將於26日在市府捷運站、市府轉運站舉辦「高強度演練」。台北市長蔣萬安24日親自主持安全督導會報，聽取警察局、消防局、北捷等單位報告1219事件後續精進作為、1226高強度演練及預演狀況。

蔣萬安在會中裁示指出，因應1219事件後續，他即刻要求警察局及各個單位加強全市的維安戒備以及巡邏機制，降低可能產生的後續模仿效應，對於恐嚇、散佈不實訊息導致恐慌者，速查速辦，絕不寬貸。

蔣萬安也指出，針對年底期間將陸續舉辦的各項大型活動，他要求各機關務必落實活動前各項整備作業，持續強化緊急應變處理作為，各捷運、市場、重要場館也務必在年底前完成各項監視器與安全設備的清查，並規劃進行一次引導疏散的模擬演練，使場館管理人員熟悉疏散作業。

對於26日將舉辦的「高強度演練」，蔣萬安說，希望透過實體演練提升整體的應變能力，並且從過程中檢視潛在問題，滾動修正相關的作為。他也要求捷運公司會同相關單位協調市府轉運站周邊百貨業者以及客運業者參與，熟悉事故發生的應變措施。

至於重大事件發送細胞簡訊，蔣萬安表示，北市消防局已將災防告警細胞廣播服務訊息發送計畫書函送國家災害防救科技中心，他也要求消防局將細胞簡訊發送的作業納入26日實體演練進行測試，但務必提醒民眾為「測試訊息」，避免引發恐慌。蔣萬安說：『(原音)檢視我們實際發送的成效以及民眾接收的情形，作為後續精進調整的參考。另外為了避免造成民眾恐慌，訊息內容也務必清楚標示為測試訊息並加註相關說明。』

另外，57歲的余家昶在1219襲擊事件中英勇攔阻卻不幸殞命，蔣萬安在公安督導會報上表示，余家昶的英勇事蹟應該被永遠記住，但他也轉述家屬希望低調處理的心願，懇請社會大眾尊重家屬隱私，籲請媒體朋友在1月3日的告別式上，不要拍攝家屬畫面，給予家屬一個寧靜哀悼的空間。(編輯：宋皖媛)

