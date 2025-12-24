北市26日高強度演練 蔣萬安：櫃位業者納入配合

台北市府規劃26日在市府站周邊站點，舉辦高強度演練；台北市長蔣萬安今（24日）說，屆時演練場域的櫃位業者也會納入參與，以理解應處措施。（圖／台北市府提供）

台北捷運台北車站、中山站19日爆發隨機攻擊事件後，緊接著要迎來大型的跨年活動，台北市府規劃26日在市府站周邊站點，舉辦高強度演練。台北市長蔣萬安今（24日）說，屆時演練場域的櫃位業者也會納入參與，以理解應處措施；另外相關單位也積極研議導入AI，以主動辨識可能危害，在第一時間發出警示。

蔣萬安今受訪時說，關於26日的高強度演練，各局處包括消防局、警察局、衛生局等單位，都持續和中央保持密切的討論，屆時不只是要求消防局、警察局、北捷、衛生局等相關單位，這一次也納入演練場域的業者櫃位，一起參與配合，以理解危害發生時的應處措施。

蔣萬安表示，今天下午的台北市公安會報，就會針對26日高強度演練進行專案報告。而昨天他在市政會議也特別要求捷運公司、資訊局、警察局等相關單位，積極研議如何導入AI，以主動辨識可能危害，第一時間即時回報並發出警示，做相關的應變處置跟壓制。

至於捷運警察規劃增加多少警力，蔣萬安說，警察局正在積極盤點，針對警察人力不足的部分，會主動、積極地向中央來全力爭取。



