北市27校週末大會師 展現海客文化

「HAKKA靚星星 大膽向前GO」活動，讓孩子在客家文化的舞台上自在發光。（台北市客家事務委員會提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市客家事務委員會十九日表示，將於二十二日及二十三日，在客家文化主題公園舉辦「ＨＡＫＫＡ靚星星 大膽向前ＧＯ」一一四年度國中小客語社團成果發表活動，將有台北市二十七所國中小學，包括三十二個社團與八個夏令營隊齊聚一堂，共同呈現一年來亮眼的學習與創作成果。

台北市客委會主任委員吳文德表示，當客家文化融入社團課程，孩子除了習得表演與技藝，也開拓了更寬廣的文化視野，深化對多元文化的認識，這樣的學習過程正是客家語言與文化傳承中不可或缺的養分。

活動現場以濃郁的「海客文化」為視覺基調，從活動同名主題曲〈大膽向前ＧＯ〉的律動暖場，到孩子們接力登台的各式藝文表演，整個會場洋溢勇於探索、自信展現的熱力氛圍。為呈現社團豐沛的學習能量，也特別打造「ＨＡＫＫＡ星光島」靜態博覽會展區，各校以展板與照片呈現平日練習的點滴，彷彿一條專屬孩子們的星光大道，讓家長與市民朋友可以看見孩子從基礎練習到舞台展演的成長軌跡。

活動同時推出深受親子喜愛的「膽量之星」闖關挑戰，以客家生活的食、衣、住、行為主題，設計趣味十足的互動關卡，如食材配對、服飾穿搭、沙包挑戰、文化拼圖等，希望孩子們在遊戲中自然運用客語、認識文化，並以勇氣完成任務，展現屬於自己的膽量與自信。