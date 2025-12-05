北市28歲女丟棄12具貓屍！辯不知情全推給前男友 房東曝她積欠2月房租

記者林盈君／台北報導

本月4日晚間，北市信義區一名28歲的游姓女子，提著兩袋垃圾、發出濃厚的腐屍味，路人驚覺有異狀將其攔截，赫然發現裡面裝著12具貓屍，隨即通知轄區派出所。對此，游女將貓屍推給已經分手的前男友，宣稱並不知情裡面有貓屍，只是因為發出臭味才拿去垃圾車。而游女的房東則指出，游女每月以3萬元租房，但已經積欠2個月的房租，平時對游女的狀況並不知情。

北市游女丟棄2袋貓屍，裡面裝有9隻幼貓及3隻成貓。（圖／翻攝畫面）

據了解，游女是領養黑名單，只要有前飼主關心貓咪動態，幾乎都稱「生病死掉了、跑了」蒙混過關，而游女於4日丟棄貓屍，警方獲報後前往其住處破門而入，一進門就聞到強烈屍臭味，還有燒東西的味道，連員警都傻眼。游女與男友分手之前，就搬到現在的住處，但日前2人分手，游女對此聲稱，貓咪食慾不振很少吃東西，而對於貓屍裝在垃圾袋，則是推給前男友，表示自己並不清楚。

廣告 廣告

28歲的游姓女子丟棄12具貓屍，宣稱不知情推給前男友。（圖／翻攝畫面）

根據警方調查，游女平時無業，與男友交往5年，但已於日前分手。游女供稱對於貓屍不知情，因發現垃圾袋發出臭味，才將垃圾拿出去丟掉，供稱是前男友所為。對此，動保處已介入調查，若違反《動保法》規定，並導致動物死亡，將依法函送地檢署偵辦。

動保處於木柵焚化廠垃圾車找回貓屍。（圖／台北市動保處提供）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

宜蘭驚悚車禍！23歲疑駕車恍神偏移 機車騎士遭撞噴飛、零件四散畫面曝

清潔員送電鍋遭判刑！巴毛律師斥「幽靈抗辯」喊：拾荒婦到底存不存在？

天下第一營！總統府維安憲兵涉共諜案 翻拍機密文件給中共、判刑定讞

聚眾包圍北檢！國民黨發言人楊智伃涉違反集遊法 現身北檢畫面曝光

