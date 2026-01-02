北市280處校園照明全面健檢 114年底完成67所校園環境升級





為落實「交通安心行」政策，臺北市政府工務局公園處於 114 年完成全市 280 處小學、國中及高中職校園周邊的夜間照明盤點。截至 114 年 12 月底，已針對照度不足的地點啟動改善，累積完成 67 所學校（共 92 處地點）的照明強化作業，包含內湖國小、金華國中等指標性學區，確保學童放學返家動線明亮且安全。

三年計畫達標：盤點 280 處校園，114 年完成最後 80 處健檢

臺北市公園處自 112 年起推動為期三年的「校園周邊照明安全檢查」計畫。

進度說明： 114 年已將全市剩餘的 80 處學校盤點完畢，達成全市 280 處校園全面健檢的階段性目標。

重點補強： 114 年度特別針對內湖國小、金華國中及協和祐德高中等 13 處關鍵熱點進行燈光補強。

累積成果： 截至 114 年 12 月，全市已累計改善 67 所學校、共計 92 處照明死角，讓校園周邊照明環境迎來全面升級。

不只是變亮：讓「行人被看見」是安全核心

公園處處長藍舒凢指出，照明設計的重點在於精準保護：

全方位覆蓋： 檢查範圍包含學區主要出入口、校門轉彎處，以及最重要的「行穿線（斑馬線）」路口。

視覺安全： 改善作業不只是增加燈具，更是為了提高行人辨識度。充足的光線能讓走在行穿線的孩子「被駕駛清楚看見」，進而降低夜間交通事故風險。

動態盤點機制：消滅暗區，持續守護學子

公園處路燈科科長鄭博文表示，針對部分因路燈配置不足而產生的「暗區」，處室已優先啟動增設機制。

優先補強： 第一時間於照度低於標準的地點增設路燈，補足光線缺口。

未來展望： 市府將維持「動態盤點」模式，根據交通數據與校方回饋持續微調照明配置，守護每一位臺北學子平安回家的路。

