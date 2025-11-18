北市3作品 獲國際景觀設計獎

北市3公園作品榮獲國際景觀設計獎。（台北市公園處提供）

記者王誌成∕台北報導

今年代表台灣公部門參賽亞太景觀大賞的九件獲獎作品中，台北市公園處一舉奪下三項大獎，展現亮眼實力與創新能量。三件作品分別為：穿梭於山河之間的記憶—士林劍潭捷運綠廊（捷運綠廊人行動線）、騎幻之旅—位於台北市一隅的農田小徑（大業路五二七巷環境整體改造）、光引謐徑—竹柏參道光環境（竹柏參道夜間光環境營造）。

台北市公園處十八日說明，榮獲「文化與都市景觀類」佳作獎的士林劍潭捷運綠廊全長約六百公尺，串聯捷運士林站與劍潭站之間的都市綠帶，展現台北在公共空間再生與永續設計上的創新能量。

廣告 廣告

同樣榮獲「文化與都市景觀類」佳作獎的「騎幻之旅—位於台北市一隅的農田小徑」關渡洲美地區的自行車與人行網絡，為市民提供一處安全又優質的遊憩環境。

榮獲「照明設計與夜間體驗」佳作獎的「光引謐徑—竹柏參道光環境」全長約一公里，漫步其中，能感受歷史、自然與光影交織的靜謐之美。