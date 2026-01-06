北市3大新政策出爐 蔣萬安拍板：營養午餐全面免費

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

台北市長蔣萬安今（6）日於市政會議中裁示，由於面對少子化國安危機、高齡社會轉型壓力與教育現場日趨複雜挑戰，因此做出三項重大政策宣布，第一，台北市營養午餐全面免費；第二，教育革新三箭，回歸教學本位，照顧老師的尊嚴；第三，敬老卡功能大升級，將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇。





蔣萬安表示，台北市營養午餐全面免費，守護下一代的健康起跑線，他始終堅持再苦不能苦孩子，因此中央去年底喊出停辦班班有鮮奶後，市府就決定台北來做，今年還要進一步升級為「生生喝鮮奶3.0」，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2至15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

「鮮奶只是第一步，而今天我們要再向前一大步」，蔣萬安拍板從今（2026）年底，午餐免費、營養到位，市府要推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，全面免費的營養午餐能幫助每一個孩子，確保營養均衡，真正做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。

他強調，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異，透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，並由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

第二，教育革新三箭，回歸教學本位，照顧老師的尊嚴。蔣萬安說，教育是台北的根基，而老師是教育的核心，目前的教學現場，導師的負擔過重、行政雜務纏身，已經嚴重影響教學品質以及師生關係，因此他也針對教育部分做出三點裁示：

（一）導師全面減少一節課，而且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中；要把時間還給老師，減去這一個小時的授課，是為了讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話以及班級經營。

（二）全面充實並增加學校專責行政人力，並且調高教師兼任行政工作的獎金，要讓行政歸行政，教學歸教學。我們要大幅降低老師的兼任行政負擔，讓老師能專注於備課與課堂，找回投入教職的初衷。

（三）全面增加教師心理諮商時數與次數，老師的心理健康是學生幸福的基礎，在高壓的教學環境中，市府必須成為老師的依靠；未來服務據點將從原本5區擴大到12行政區都設置規劃；免費諮商次數也從6到10次提升到8到12次，透過提供完善的支持體系，要讓台北的老師們在充滿正能量的狀態下陪伴孩子。

第三，敬老卡功能大升級，打造全台最優質的高齡樂活城市。蔣萬安指出，台北市民的長壽與健康是市民的驕傲，敬老卡點數的調整不只是金額的增加，更是服務場景的全面擴張；北市府從今年1月2日起已經開放扣抵聯醫門診掛號費；計程車扣抵點數2月將提高至85點；7月開始，每個月點數更從480點調升至600點。

他宣布，市府將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡；透過點數扣抵健檢以及醫療費用，而在傳遞一個觀念：預防勝於治療，鼓勵長者多出門走走，定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端。

蔣萬安總結，今天所宣布的政策，每一項都需要龐大的預算支撐，更需要各局處打破門戶之見，緊密協作，台北市不需要虛華的口號，需要的是實在能解決家長焦慮、減輕老師壓力、給予長者健康樂活的生活環境的具體作為。因此他要請相關局處針對預算撥付、配套措施以及宣導作業，精準對位，即刻落實，要讓市民感受到，台北市政府是一個有溫度、有肩膀、更有遠見的團隊。

