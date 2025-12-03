北市3款性平桌遊入校園 培養自我意識發展潛力

（中央社記者楊淑閔台北3日電）台北市教育局今天表示，推出「性平Together系列」3款桌遊，共製作800套，已分配到校園使用，引導幼兒練習自我保護、理解興趣與能力不受性別限制、培養公共意識與社會關懷。

台北市教育局發布新聞稿表示，自105學年度起推動「遊戲式性別平等教育」，累積10年的教材研發、教案創新與示範課程，逐步建構了幼兒性平教育模式，深化幼兒對身體自主、差異尊重與社會理解的認知。

教育局告訴中央社記者，今年正式推出的3款全新桌遊，每1款都印製800套，已分配到北市公私立幼兒園、國小使用，每間學校都會拿到3款桌遊各1套。

首先是「身體界線守護隊」桌遊，運用情境卡呈現生活中常見的互動情境，例如「有人拉住我的衣服我不喜歡」情境卡，引導幼兒學習表達感受、離開現場、向信任的大人求助等3種對策，練習保護自己。

其次是「昆蟲夥伴集合！」桌遊，讓幼兒透過蒐集任務，學習認識不同昆蟲的特性，在任務執行時合作、提問，從中學習尊重彼此的差異、理解興趣與能力不受性別限制。

最後是「環島尋光GO！」桌遊，內容包含台灣16名人物故事的多元職業、生命樣貌，例如收錄了國內首名奧運跆拳道金牌得主陳怡安的故事，陳怡安也分享運動訓練就有包含身體界線、自我保護意識，且很重要。

教育局說，這款桌遊就是藉由人物的人生經歷，引導幼兒突破性別刻板印象、欣賞自我與他人的特質，並藉由人物故事所帶引的議題，讓幼兒培養公共意識與社會關懷。（編輯：黃世雅）1141203