北市3清運業者「持造假文件」混入焚化場 遭北市移送司法偵辦

環保局人員於垃圾焚化廠執行落地檢查作業。 圖：台北市環保局/提供

[Newtalk新聞] 台北市環保局近日查獲多家不法垃圾清運業者，涉嫌以轉運、夾帶方式，持造假廢棄物隨車證明文件，將未經許可的垃圾運入北市焚化廠處理。環保局已廢止相關業者進廠許可，並依《廢棄物清理法》第48條移送司法機關偵辦。

環保局今(12)日表示，為杜絕清運業者違規行為、賺取不法價差，甚影響焚化廠正常營運，於114年7月起擴大查核清除機構進廠申報資料及核對車輛GPS軌跡，並加強控管進廠及落地檢查。經查，陸續查獲3家垃圾清運業者(恩○○○科技有限公司、鋐○○○有限公司、譽○○○公司)以轉運、夾帶方式，持造假廢棄物隨車證明文件，將「未經許可的非法垃圾」運入北市焚化廠處理，該局除已廢止業者原先的進廠許可外，另就其申報不實、偽造文書部分，均依《廢棄物清理法》第48條移送司法偵辦。

廣告 廣告

環保局表示，全國代清業者(廢棄物清除機構)車輛皆已全面裝置GPS即時追蹤系統，部分業者嘗試以夾帶、轉運方式躲避GPS軌跡追蹤，惟稽查人員透過科技執法、蹲點蒐證及產源勾稽等方式，確認違規行為並運用焚化廠落地檢查，使清運業者的不法行徑無所遁形。

環保局強調，廢棄物清理法第48條已明定「依本法規定有申報義務，明知為不實事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1,000萬元以下罰金。」，清除機構受託清運廢棄物，依法均有申報責任與義務，如持造假廢棄物隨車證明文件、申報不實，欲將未經許可代處理之廢棄物運入焚化廠處理，該局除即予停止進廠許可及移送法辦外，情節重大者將廢止其廢棄物清除許可證，決不寬貸，該局並已宣導要求各代清業者均應恪遵法令，切勿以身試法。





查看原文

更多Newtalk新聞報導

機車駕照1/30筆試新制上路！取消是非題 改成50選擇題

蘇耀輝涉殺人未遂判8年定讞 測謊判讀有誤確定再審