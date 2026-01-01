北市3路段科技執法上路 專抓1類違規 最慘噴6萬

台北市第四期空氣品質維護區今起正式啟動，環保局表示，範圍涵蓋南京東路、仁愛路及信義路3大路段，管制對象包括柴油大客貨車、小貨車、施工機具等，機車也必須完成當年度定期檢測並取得標章，措施將結合智慧型車輛辨識系統進行科技執法，即起至6月底為勸導期，7月1日起違者可依《空氣污染防制法》，處以500元以上、6萬元以下罰款。

環保局於官網指出，今起針對高污染車輛加強管理，柴油大客貨車及小貨車若進入指定交通要道，需先取得「優級自主管理標章」；機車則須完成當年度定期檢測；施工機具也需領取「施工機具清潔排放自主管理標章」，管制措施將結合智慧型車輛辨識系統，進行科技執法。

廣告 廣告

環保局說，範圍涵蓋南京東路、仁愛路及信義路，西至中山南北路，東至復興南北路，主要東西向道路皆在管制範圍內，管制區域還包含7所學校、1間醫院、公車專用道及自行車道，以減少高污染車輛對空氣及市民健康的影響。

環保局提到，今起至6月30日為勸導期，期間將寄送通知提醒車主；7月1日起仍未取得標章進入管制區者將直接開罰，違者可依《空氣污染防制法》第76條第2項，處以500元以上、6萬元以下罰款。

更多中時新聞網報導

MLB》千萬美元留艾夫林 金鶯穩先發戰力

告五人和宇宙人麋先生隔空團圓

過渡期1年 3單位廚餘、超商過期食品 可養豬