北市3養生館違法色情交易 萬華警偕北市府斷水電

（中央社記者黃麗芸台北6日電）台北市萬華區3間養生館被檢舉違法經營色情服務遭警查獲，竟又更換招牌暗中續營違法色情交易，警方持續蒐證並於去年底突襲查獲，除依法移送、裁罰外，市府昨天也執行斷水斷電。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，昨天下午2時會同台北市建管處、台灣自來水公司、台灣電力公司等單位人員，分別前往轄內內江街、康定路及萬大路上3間從事非法性交易的養生館，執行斷水斷電，展現台北市政府打擊不肖業者的決心。

廣告 廣告

此案緣於此3間養生館屢遭檢舉違法經營色情服務，先前都遭警方查獲有女按摩師與男客非法進行性交易，行為人及業者均依法裁罰及移送，並將業者報送北市府都發局，依都市計畫法裁處罰鍰並勒令停止違規使用，且列為「正俗專案」執行對象2年。

不料業者竟無視法規，持續挑戰公權力，甚至更換招牌規避，暗中持續經營違法色情交易。

萬華分局專案人員持續蒐證，待事證齊全後，分別於去年9月、10月及12月持搜索票至3處非法色情場所突襲查緝，當場再度查獲非法性交易行為，將行為人依法移送及裁罰，也再將業者報送都發局，依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。

為展現北市府鐵腕手段，萬華分局表示，昨天已派員協同相關單位人員，連續執行3處場所斷水斷電，以期對於其他心存僥倖不法業者，達到震懾效果。

萬華分局呼籲，警方將持續落實查緝不法色情場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序。北市府團隊也將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造健康安全的生活環境。（編輯：張雅淨）1150106