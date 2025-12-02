北市3.4萬棟「幽靈房屋」難都更 議員許淑華：獎勵時限將屆恐衝擊百萬戶

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員許淑華 1日針對臺北市老屋都更困境提出質詢，指出全市約有3萬4,085棟房屋雖有建照及產權登記，卻因年久失修「缺乏使用執照」，淪為「幽靈房屋」，估計影響戶數恐高達170萬戶市民。許淑華表示，這將導致老舊社區無法享有都更容積獎勵，加上多項都更獎勵時程在即，要求市府應立即研議延長獎勵期限並簡化認定機制。

許淑華以其選區松山區的聯合新村為例，該社區12棟、780戶建物屋齡逾50年，外部牆面嚴重龜裂，結構有損，具高度危險性。然而，這些建物雖領有營造執照及建物登記謄本，卻因未取得使用執照，被市府認定不適用都更容積獎勵，使都更難以推動。防災型都更的主要目的在於加速重建耐震力不足的危險建築物，但現行制度卻讓這些「有建照無使照」的老屋無法享有獎勵，大幅降低住戶參與都更的意願，嚴重延宕都更進度。

許淑華進一步表示，市長蔣萬安雖曾在「市長與里長有約」中裁示，類此建物可在事業計畫報核時，由建築師簽證後併案辦理合法房屋簡化認定，但最終執行機關仍要求「應辦理合法建築物證明文件，不得額外放寬」，形同打臉市長裁示。

許淑華強調，目前多項重要都更容積獎勵計畫即將到期，包括因應0403大地震所推出的防災型都更將在118年3月失效，以及TOD（大眾運輸導向型發展）都更獎勵也將在115年5月截止。在缺乏使用執照簡化認定機制的情況下，再加上獎勵期限逼近，將使老舊社區面臨「雙重夾擊」，恐錯失重要獎勵。

對此問題，許淑華要求市府一個月內研議對策，針對實務上補領使照有困難的老舊建物，應研議規劃額外審查機制，協助申請者辦理都市更新獎勵；針對防災型都更及TOD都市更新容積獎勵的申請期限，應立即研議延長計畫。許淑華呼籲市府應展現決心，積極面對執行面的難題，提出務實的解套方案，讓「大都更時代」真正落實，保障市民居住安全與權益。

