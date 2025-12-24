北市32名酒毒駕累犯名單出爐 2人拒測各罰36萬最多

台北市交通事件裁決所第86次公告酒駕、毒駕及拒測累犯名單，計有32名違規者，其中累犯2次者有26名、3次以上者有6名，台北市累計已公布2218人次、共2063名酒駕累犯。

台北市酒駕名單。（圖／台北市政府）

本次公告名單中，罰鍰最高者為吳明華及余承鴻，2人均為拒測累犯2次，各處罰鍰36萬元，汽車駕照吊銷5年及機車駕照禁考5年。毒駕累犯2次者為洪昱偉，處罰鍰12萬元，汽車駕照註銷3年。累犯次數最多者為陳明昌，酒駕累犯4次，汽車駕照處禁考3年，罰鍰部分因酒測值超過0.25mg/L涉公共危險罪，已由警方移送司法機關辦理。

酒駕累犯3次名單。（圖／台北市政府）

裁決所指出，本次公告名單中27名案件已結案，2名申請分期繳款，另有3名未結案者全數移送強制執行，移送金額31萬7500元。上月台北市酒駕、毒駕及拒測累犯3次以上設籍本市者計有周鴻淞、陳柯霖、許爾晏及蘇唐文等4名。

台北市酒駕名單。（圖／台北市政府）

裁決所已印製A4彩色照片海報，將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為，期望透過社會制約，避免高度酒駕累犯者再犯。

裁決所提醒，有酒駕違規行為車輛牌照一律吊扣2年，累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元。因而肇事致人重傷或死亡，得沒入該車輛，年滿18歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5000元。

裁決所呼籲，飲酒不開車出門、飲酒次日宿醉不駕車、席間飲酒要找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。民眾如有疑問，可至臺北、新北、桃園各市裁決機關網站查詢，或電洽裁決所服務電話02-23658270按9。

