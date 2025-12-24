北市34歲男喊「殺人正義」遭拘提！士院裁定不羈押 責付母親帶回家看管

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

1219北捷隨機攻擊案件造成4死11傷，台灣社會悲慟不已，但網路上卻出現不少仇恨與攻擊言論。北市士林區一名34歲林姓男子在社群上發布多則鼓吹暴力言論，檢方指揮調查局拘提並向院方聲押。士林地方法院審理後裁定不羈押，以責付方式交由林母看管並限制居住。

北市士林區一名34歲林姓男子在社群上發布多則鼓吹暴力言論，檢方指揮調查局拘提並向院方聲押。（圖／翻攝畫面）

林姓男子因在網路上發表「該提倡殺人正義」、「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」等言論，被認定可能涉及恐嚇公眾及煽惑犯罪。台北市調查處循線將其查獲，22日晚間拘提到案，並查扣其手機進行數位鑑識，釐清是否涉及其他不法行為。檢方聲押後，法院審理裁定不予羈押。

據《TVBS新聞網》報導，林男步出法院時一度詢問記者是否會拍到正臉，其母親在法警室外懇求媒體避免拍攝，隨後親自駕車載其離開。據了解，林男家境優渥、在家工作，生活型態偏向宅居，卻在「1219張文隨機殺人案」發生後，於網路發表引發社會不安的相關言論，因而遭檢調依法查辦。

士林地檢署已依台灣高等檢察署指示，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，加強跨單位橫向聯繫，凡有恐嚇或預告攻擊線索，將即時偵辦。檢方強調，發布或轉傳危害公共安全言論不僅會造成社會恐慌，也有觸法可能。

全台目前已出現7起模仿或恐嚇案件，其中高雄揚言炸毀小港機場蘇姓男子、台中發表開槍盧秀燕言論的黃姓女警已遭羈押，林男則被裁定責付母親監管並限制住居。

