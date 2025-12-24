北市34歲男鼓吹隨機殺人嗆「該提倡殺人正義」 法院不押責付母親

林男在網路貼文嗆隨機殺人。翻攝畫面

北市34歲林姓男子涉嫌在網路發表恐嚇、煽惑殺人言論，士林地檢署檢察官複訊後聲押，士林地方法院深夜作出裁定。法院考量林男涉案情節，但裁定責付母親、限制住居。

據了解，林男家庭經濟狀況穩定，平時多在家中工作，生活圈單純，鮮少對外接觸。張文隨機攻擊事件後，林男在網路張貼「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」及「隨機殺人預告」等言論，引發社會恐慌，遭調查局鎖定拘提。

士林地檢署複訊後，認其涉嫌違反《刑法》恐嚇公眾、煽惑他人犯罪等罪，且有再犯之虞，向法院聲請羈押。



