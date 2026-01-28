北市4年投入6.6億元 強化特教助理人力

臺北市文山特教學校教師助理朱珮綺引導學生進行夾紙運動

師助理朱珮綺陪伴學生騎三輪車

特教助理員林細澤榮獲教育部特殊教育人員表揚

特教助理員林細澤協助學生彩繪陶土

臺北市逐年擴增特教助理員，營造友善共融學習的校園，從111學年度起持續提升特教助理人員服務量能，至今(115)年1月，進用人數由682人增加到933人、核定服務時數由73萬提升至90萬小時、挹注經費由1.26億增加到2.21億，4年總計挹注經費高達6.6億，希望從生活照護到學習支持，為孩子在校園築起最安心的學習環境。

臺北市教育局表示，校園中的特教助理員在日常照護中協助學生清潔舒適、有尊嚴的學習。在用餐時，會依學生個別需求處理食物大小，留意過敏與飲食禁忌，並協助飯後清潔與刷牙，每一個環節都不馬虎。在輔具與復健活動上，協助學生使用各種輔具，操作時細心固定、注意安全，並適時給予鼓勵，提升學生嘗試與進步的動力。在教學現場，協助教師準備與執行教學策略，課間更需配合任課教師進行安全照護與情緒安撫，讓孩子在共融的環境中快樂學習。

臺北市教育局表示，服務於臺北市文山特教學校的教師助理朱珮綺，在新學年度初，面對首次接手需使用呼吸器的侵入性醫療照護學生時，展現高度責任感與專業精神。她主動利用下班時間向專業人員請教深入學習學生生理狀況及照護重點，並反覆確認相關操作細節，更自費利用週休假日報名照服員專業課程，學習鼻胃管、胃造口進食及尿道管照護等實務內容，精進服務能力，只為了讓陪伴與照護更加完善。放學後更常見到她細心擦拭輔具、整理學生備用物品，甚至貼心留下提醒字條，協助教師減輕負擔，展現高度的同理心與團隊精神。

首度榮獲教育部特殊教育人員表揚的臺北特教學校的特教助理員林細澤，服務年資長達32年，因為是最有經驗的，往往也是負責挑戰性最高的學生。她協助使用輪椅的多障學生，運用擺位椅、站立架、步態訓練等輔具，學生雖然滿身大汗、舉步困難仍然能堅持，從走10多分鐘進步到能走40分鐘。而且學生雖然不善表達，特教助理員林細澤仍然每天與學生打招呼，學生從一開始不太有回應，漸漸地會主動握手，到畢業的時候能聞聲辨人，頻頻回望林細澤教助員，依依不捨主動拉住她，雖然說不出來，但是彼此內心都能體會到這份關心與感動。

臺北市教育局指出，為鼓勵特教助理員久任意願，臺北市從113年將薪級由5級調升為7級，針對累計服務時數較多、具有照服員或護理專業證照者，提供更好的薪點待遇，並逐年配合勞動部公告最低工資調升，至今年時薪已增加為205到264元，吸引相關專業人員加入特教服務行列，並擴增特教助理員的進用型態，包括月薪制、時薪制及約聘僱制，以符合教育現場服務需求，穩定特教助理員的人力資源。