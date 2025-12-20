北市4死9傷驚魂！ 蔣萬安：提供一案一社工對接服務

台北市19日發生的無差別暴力攻擊事件，包括凶嫌在內釀4死9傷，台北市長蔣萬安到台大、馬偕、新光醫院探視傷者並慰問家屬之外，在蔣萬安指示下，捷運公司與區公所也已一一探視慰問每位傷者，其中也包含昨日後來就醫後離院的傷者，後續也將對接一案一社工並提供後續醫療、心理、法務、保險等各方面服務。

蔣萬安關心傷者傷勢。（圖／北市府提供）

北市府表示，今天（20日）9時30分會議後，也會由副市長林奕華與副市長張溫德帶隊，分頭再次慰問傷者與家屬。

昨晚案發之後，蔣萬安也在第一時間發文，向市民說明事件概況：

臺北市今天發生一起不特定襲擊事件，我感到非常痛心，並嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為。

第一時間，市府即刻成立「1219臺北市緊急維安應變專案小組」，稍早已緊急召開跨局處會議，由我親自主持、彙整各局處資訊，明天一早也會再次召開會議，親自緊盯進度。

醫療救援部分，市府即刻給予全面的救助。我也親自前往臺大、馬偕、新光醫院了解狀況、慰問家屬。針對傷亡民眾，我已要求社會局採一案一社工、專人陪同並啟動醫療綠色通道，給予受害者及家屬醫療、心理、法律、慰問、保險等各項協助。

為了保障市民安全、穩定社會秩序，我已即刻要求警察局及各單位，加強全市維安戒備及巡檢機制，提高臺北市各車站、捷運站、商圈、人潮聚集處、各類大型活動的見警率。捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。

嫌犯在最後逮捕過程中畏罪跳樓死亡，我也要求警察局深入調查、釐清案情。

今晚我在臺大醫院探視的其中一位民眾，案發時立即出手制止嫌犯，卻不幸受到攻擊、不治身亡。他的家屬告訴我，他平時就是一位仗義直言、富有正義感的人，我感到非常心痛、不捨與感動；另外，在中山站外有兩位傷者倒地，一位女性醫師即刻施救，為傷者爭取更多黃金搶救時間，我想向這些熱心的民眾致上最高的敬意，感謝你們願意挺身而出。

