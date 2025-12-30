北市4預售建案陷警訊 地政局教3步驟嚴防爛尾樓風險

日前市場接連傳出預售建案因財務問題遭法拍，引發不少購屋族憂心。台北市地政局提醒，預售屋交易並非毫無防範之道，只要掌握「防雷三步驟」，簽約必看履約擔保、付款必查施工進度、持續關注建案警訊，即可在購屋過程中，為自己多築一道安全防線。降低爛尾風險，安心購屋。

台北市地政局提醒，預售屋交易並非毫無防範之道，只要掌握「防雷三步驟」，簽約必看履約擔保、付款必查施工進度、持續關注建案警訊，即可在購屋過程中，為自己多築一道安全防線。降低爛尾風險，安心購屋。（圖／台北市地政局）

地政局表示，簽約必看「履約擔保」指的是，所有預售建案都須辦理履約擔保，並從5種履約保證機制中擇一採行，確保價金有第三方控管或續建保障，民眾簽約前，務必確認契約中已載明履約擔保方式、承作銀行及價金是否匯入銀行信託專戶，作為降低風險的第一道防線。

廣告 廣告

第2步付款必查「施工進度」，預售屋工期長，建商若發生資金問題，恐影響施工進度。地政局全國首創「履約擔保資訊專區」，民眾付款前應主動透過地政局官網，連結至建管業務e辦網，查詢建案實際施工情形，並留意除簽約款及開工款外，其餘價款應依工程進度分期繳交，避免「工程沒動、錢卻先付」的風險。

第3步則是持續關注「建案警訊」，地政局指出「台北地政找房＋」整合全市已完成備查的預售建案資料、紅單、契約及履約擔保方式，並串聯銀行信託專區，方便民眾確認價金是否存入履保專戶以及是否出現財務警訊。

若建案經確認無法依約完工，地政局也會第一時間在台北地政找房＋及台北地政雲預售屋實價查詢平台註記警示。近3年來，北市已有北投區「泊山妍」、大同區「嘉源埕驛」、中山區「鉅興藏」及大安區「大安文樺」等4件預售建案透過註記示警，提醒消費者留意，並斷絕爛尾樓風險擴大。

更多中時新聞網報導

石知田甩學霸標籤 壞到引爆討論

曹蘭催淚告白劉瑞琪 導演激賞演技

吳永吉出專輯 憶大哥離世淚水止不住