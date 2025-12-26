北市5豪宅地王身價縮水

台北市政府地政局日前公布，民國115年公告土地現值的住宅區「地王」寶座，由豪宅「宏盛帝寶」連15年稱霸。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，地段仍是房市王道，令住宅地王前五名寶座紋風不動，但五大豪宅土地公告現值罕見全數呈現下跌，顯示受市場衝擊影響，官方對蛋黃區土地價值態度也轉趨保守。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，在目前政府積極打炒房、緊縮豪宅貸款的氛圍下，豪宅區公告現值土地價值雖說呈現跌幅，但仍持續維持高檔，一方面證明蛋黃區資產價值，另一方面也意味豪宅市場將更趨向於「強者恆強」的個案表現，具地段優勢、獨特景觀價值的物件，才能在資金門檻提高的限貸環境之下，持續受高資產族群青睞。

廣告 廣告

檢視相關數據，大安、信義區的仁愛路三至四段，仍是整個北市價值最高昂的門牌，根據數據，位於仁愛路三段的「宏盛帝寶」，明年土地公告現值高達每坪493.6萬元，位居北市住宅區「地王」；另，信義區仁愛路四段上的「仁愛尚華」、「仁愛麗景」，憑藉緊鄰信義計畫區、國父紀念館的優勢，土地公告現值緊追「宏盛帝寶」。

新興豪宅如正面大安森林公園的「元利信義聯勤」、緊鄰大巨蛋的「聯合大於（大哲）」也擠入五名內。賴志昶指出，雖說近年政府相繼祭出私法人購屋許可制、第七波信用管制等措施，用高壓鐵拳來控管豪宅價量，惟蛋黃區的地段與景觀具不可複製性，令其土地價值具備強勁的支撐力道。

五大住宅區地王與去年相比，排名皆未有變化，不過115年土地公告現值罕見地全數呈現跌幅，這反映出在政府重手打豪宅的環境下，本身潛在買方即稀有的豪宅市場，觀望氣氛更加濃厚，即便位於蛋黃區的頂尖豪宅，其地價評定也難敵大環境修正壓力，呈現出「排名穩價跌」的特殊市況。