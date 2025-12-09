北市5魔王路段！ 基河劍潭路口奪「罰單王」狂送5.4萬張

台北市科技執法路段多，截至11月，北市靠著科技執法，累積取締57萬1750件，其中有5路段更是「魔王等級」，而罰單之王由「基河路與劍潭路口」奪下，總計一年開出5萬4345張。

台北市科技執法路段多，用路人請遵守交通號誌，避免傷荷包。（示意圖／翻攝自pixabay）

台北市取締最多前五名路段依序分別為，「基河路與劍潭路口」取締件數：5萬4345件、「長安東路與建國北路口」取締件數：3萬4658件、「北投區大度路與中央北路口」取締件數：1萬9756件、「辛亥路與建國南路口」取締件數：1萬9010件、「民權西路與延平北路口」1萬7274件。

而這些違規案件中，用路人最常違規的情況是「不依標誌、標線及號誌行駛」、「不依規定轉彎」、「闖紅燈」。

依據道路交通管理處罰條例規定，未依標線行駛依第48條可處600至1800元罰鍰；未依規定轉彎依第45、48、60條處600至1800元罰鍰；違反禁止左右轉標誌依第60條處900至1800元罰鍰。此外，跨越槽化線行駛依第60條可處900至1800元罰鍰，闖紅燈則依第53條第1項處1800至5400元罰鍰。

