北市6大新制上路！「手機掃碼」搭捷運、公車 YouBike一條件才能租

2026新年開始，各項新制也陸續上路，台北市長蔣萬安也宣布「台北115年新制上路」，範圍包含長者福利、交通停車等，其中多數人最有感的就是交通乘車碼QR Code支付更多元，明（3）天開始，台北捷運、雙北公車都可以QR Code手機掃碼支付，乘車更方便。

蔣萬安1日在臉書PO出台北115年六大新制上路，涵蓋長者福利、交通安全與停車秩序管理，第一個最重要的就是，台北捷運、雙北公車1/3開放使用5家電子支付的「交通乘車碼」（QR Code），手機就能掃碼搭車。

台北2026新制上路。圖／翻攝自FB@蔣萬安

此外，試營運期間台新「信用卡」也可感應乘車，預計等到7月有機會全面擴大開放，並上線果迷最期待的Apple Pay ECP（黑屏過閘、免解鎖感應）功能。

此外，蔣萬安還提到，北北桃三市YouBike全車種需完成傷害險投保登錄才能租借；長者敬老卡可扣抵聯醫門診掛號費，適用對象擴大至一般長者；敬老愛心卡可在12項交通運具、66處場館，使用範圍「全國之最」。

台北2026新制上路。圖／翻攝自FB@蔣萬安

而在停車、行人交通方面，為落實使用者付費原則，公有停車場久停車輛最長停放天數「縮短為10天」，解決久占車位問題；微型電動二輪車也不得進入全市自行車道、河濱自行車道及人行道。

台北2026新制上路。圖／翻攝自FB@蔣萬安

蔣萬安表示，臺北隊將持續回應市民需求、提升生活品質，打造安全、友善、永續的幸福臺北，新的一年要繼續打造友善、無障礙、安全的永續城市。





責任編輯／張碧珊

