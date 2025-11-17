北市6成計程車未裝刷卡機 議員：提高敬老卡點數也沒用

台北市議員秦慧珠今(17)日在議會交通部門質詢指出，台北市僅有不到4成的計程車裝有刷卡機，難找到可刷敬老卡車輛乘坐。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議員秦慧珠今(17日)在台北市議會交通部門質詢指出，台北市僅有不到4成比例的計程車裝有刷卡機，接到許多長者陳情，若克服科技問題，好不容易透過APP找到可以刷卡的車輛，司機也可能拒載，長者只能無奈自掏腰包付錢，她直言：「如果使用障礙這麼多，就算提高敬老卡點數，依然沒有用處。」

秦慧珠說，計程車建置刷卡機負擔成本高，且北市現在也不能補助裝設，而因管理不善，刷卡機覆蓋率逐年下降，僅有2萬餘台計程車有刷卡機；一台刷卡機除了要付租金、系統費，撥款的作業時間長又繁瑣，還會遭車行收成，因此司機不願裝設。她也說，司機會拒絕載送長者，就算車上有刷卡功能，司機也不讓長輩乘坐。

台北市公運處長李昆振回覆，將在明年針對刷卡機納入評鑑，期盼多管齊下讓覆蓋率提高。

