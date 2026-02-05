北市6至7樓建物公安檢查申報 輔導期至3月底止

（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市建管處表示，為避免老舊建築物發生火災導致逃生不及釀成憾事，已公告6至7樓建物應辦理公安檢查及申報，輔導期至3月底止，之後未申報可罰最高30萬元。

台北市建築管理工程處今天表示，為落實預防危險、守護市民生命財產安全，配合中央政策，針對北市8樓以上的大樓公安檢查申報義務，擴大範圍至6至7樓集合住宅。

建管處新聞資料提到，去年起公告北市6至7樓建物應辦理公共安全檢查簽證及申報，檢查項目有直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備、緊急供電系統；建物設有防空避難室且屬內政部警政署列管可容納大於500人的防空避難室，也列入檢查項目。

建管處表示，考量首次申報的民眾可能不熟悉法令，去年起執行輔導措施，如發函通知、張貼宣導海報及發放宣導品、現場初檢宣導等，輔導期至今年3月31日止，之後未依規定申報，可依法處最高新台幣30萬元罰鍰。

建管處統計至今年1月31日止，台北市6至7樓住宅共7657棟，已申報公共安全檢查簽證及申報有1707棟，約占總棟數的22%。

建管處長虞積學以新聞資料說，定期辦理建物公共安全檢查簽證及申報是提醒所有權人維護並確保公共區域的逃生動線暢通、防火隔離有效及消防逃生緊急供電設備可正常運作。

他表示，若建物發生火警或重大災害，透過公安檢查提前發現相關狀況，才能在災害發生時，確保住戶生命安全。建管處在官網已設置建物公安申報專區，市民對申報有疑問可撥1999市民熱線洽詢建管處詢問。（編輯：李錫璋）1150205