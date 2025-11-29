北市6至7樓集合住宅須公安申報 強化火災防護

（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市建管處今天表示，因近期國內外發生多起重大火災憾事，為落實預防危險並配合中央政策，要求台北市6樓至7樓的集合住宅即起應申報公安檢查，確保市民安全。

香港大埔宏福苑大火釀多人死傷，香港保安局初步檢驗，大廈竹棚使用圍網具阻燃效果，大火最初是低層圍網起火伸延到其他部分，再引燃圍封窗門的發泡膠板，燒斷棚架竹枝飛墜導致其他樓層著火，並蔓延迅速。

台北市政府建築管理工程處透過新聞資料表示，鑑於近期國內外發生多起重大火災憾事，包括近日發生的香港宏福苑火警，引發外界高度關注公寓大樓消防安全與避難設施完備狀況。

建管處表示，為落實預防危險、守護台北市民生命財產安全，配合中央政策，北市自今年起把針對8樓以上的大樓公安檢查申報義務，擴大適用範圍到6樓至7樓的集合住宅。

建管處表示，按內政部公安申報規定，集合住宅大樓16樓以上為每2年申報1次，期限為當年度1月至3月底日止但首次申報除外，公安申報檢查項目共6項，包含直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備、緊急供電系統」。北市8樓以上建物已於2023年起正式納入應申報對象。

依建管處數據，北市6樓至7樓的集合住宅申報公安檢查僅1300件，申報率僅16%。建管處表示，將規劃持續輔導，且視明年輔導狀況評估針對未申報的公寓大樓開罰。

建管處表示，北市6樓至7樓的集合住宅即起應申報建築物公共安全檢查簽證及申報作業，每4年重複辦理1次。未依規定申報，可依法開罰最高為新台幣30萬元。

建管處表示，過往大樓火災意外起因幾乎是避難樓梯間堆雜物、常閉防火門失效、逃生路線阻塞等狀況。

建管處表示，大樓所有權人、管委會應委託內政部認可專業機構或人員，全面檢查建物防火避難設備與系統，包含逃生動線、防火隔離、消防逃生緊急供電設備，若遇火警或重大災害，才能確保住戶生命安全。（編輯：李亨山）1141129