北市6車連環撞！白車遭「鏟飛」翻一圈 撞擊瞬間曝光

前方白車遭鏟飛。（圖／翻攝畫面）





台北市松山區饒河夜市附近今（13）日13時40分左右發生連環車禍，一輛黑車沿八德路四段直行時，疑似精神不濟追撞前方準備停等紅燈的白車，更直接將對方鏟起，還波及2輛汽車及路邊2輛機車，導致4名駕駛頭暈、受傷。

白車遭鏟飛後翻了將近一圈。（圖／翻攝畫面）

台北市松山區八德路四段今日13時40分發生一起6車追撞事故，一輛黑色轎車沿八德路四段東往西第三車道直行時，疑似精神不濟車頭追撞前方準備停等紅燈的白車，甚至直接將對方鏟起翻了將近一圈，過程中還波及2輛汽車、停放人行道的2輛機車。

這起事故造成黑車前車頭全毀，遭掀翻的白車多處撞凹，被波及的車輛也出現凹陷毀損，總計6車（4汽車、2機車）毀損、4名駕駛受傷。

警方獲報後立即趕抵現場封鎖車道、疏導交通，經酒測4名駕駛酒測值皆為0，確切車禍原因與肇責仍待調查釐清。

白車凹陷、黑車車頭嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

