北市7大文化基地特展 串起城市文化新風景

記者劉昕翊／臺北報導

文化部今年公布第1屆百大文化基地名單，7處臺北市文化基地雀屏中選。臺北市文化局邀請臺灣新文化運動館、北投中心新村、以及剝皮寮歷史街區擔任3大文化樞紐，爬梳在地文化資源及歷史故事，即日起至30日在剝皮寮歷史街區推出展覽、講座及工作坊等系列活動，並在中正萬華、北投及大同等區域精選4條主題路線，讓民眾深度體驗臺北豐富的文化底蘊與創新活力。

臺北市文化局今（21）日舉辦「臺北市7大文化基地特展&文化路徑導覽」由副局長陳譽馨主持，她表示，展覽以剝皮寮歷史街區、中心新村及臺灣新文化運動紀念館3大核心區域作為主軸，串聯入選的7處文化基地，不僅分別展出其堅守傳承或創新發揚的生命故事、陳列文化基地相關的書籍及文物等實體展品，例如，「日星鑄字行」展現工藝、文字與印刷如何傳承城市記憶，以及透過紀州庵文學森林、北投文物館等，展示歷史空間如何在修復與再利用中獲得新生命，也設置互動區，邀請民眾分享屬於自己的散步路線。

另外，明（22）、23日在剝皮寮歷史街區還將辦理3場主題對談講座與1場工作坊，邀請7大文化基地代表現身對談，以不同領域文化基地的生命故事互相交會，碰撞出精采的創意火花，讓民眾能經由不同的日常和視角，深入了解各基地獨特的城市記憶及在地故事；《文化路徑設計工作坊》則將由民眾動手設計屬於自己的臺北文化路徑，從小路走出大文化。

此外，為串聯各基地的特色並擴大合作成果，文化局以基地所在中正萬華、北投及大同等區域規劃4條主題路徑，其中，結合身心療癒、歷史懷舊與生活美學的北投文化路徑，以溫泉為核心，讓旅人透過北投文物館、溫泉博物館等古蹟建築感受時光流轉，更藉由溫泉釋放身心壓力，美食獲得心滿意足；4條文化路徑鼓勵民眾實際走讀，感受不同區域的文化精神。

臺北市文化局今日舉辦「臺北市7大文化基地特展&文化路徑導覽」，介紹文化基地堅守傳承或創新發揚的生命故事。（記者劉昕翊攝）

臺北市文化局邀請臺灣新文化運動館、北投中心新村、以及剝皮寮歷史街區擔任3大文化樞紐，爬梳在地文化資源及歷史故事，即日起至30日在剝皮寮歷史街區推出展覽。（記者劉昕翊攝）

「臺北市7大文化基地」特展以剝皮寮歷史街區、中心新村及臺灣新文化運動紀念館3大核心區域作為主軸，串聯入選的7處文化基地。（記者劉昕翊攝）

「臺北市7大文化基地」特展設置互動區，邀請民眾分享屬於自己的散步路線。（記者劉昕翊攝）

為串聯各基地的特色並擴大合作成果，文化局以基地所在中正萬華、北投及大同等區域規劃4條主題路徑。（記者劉昕翊攝）