北市7旬男染漢他病毒不治 疾管署籲大掃除「防鼠三不」降罹病風險

【健康醫療網／記者林則澄報導】人畜共通傳染性疾病「漢他病毒」現蹤，造成台北市大安區一名7旬男子不治身亡。衛生福利部疾病管制署表示，漢他病毒傳染途徑是飛沫，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物或被帶病毒的齧齒動物咬到即會受到感染，主要預防方法為老鼠的防治，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，以降低感染風險。

傳播宿主要是鼠類 跳蚤、蜱、蚊子不會傳播

漢他病毒是我國第二類法定傳染病，疾管署表示，漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險，但跳蚤、蜱、蚊子等會叮咬人的昆蟲不會傳播漢他病毒。

漢他病毒2類臨床症狀 最嚴重可致死

疾管署官網衛教資訊顯示，漢他病毒臨床症狀主要可分成漢他病毒出血熱和漢他病毒肺症候群，其中漢他病毒出血熱的潛伏期一般是12至16天，但變化範圍在5至42天，感染後的症狀包括發燒、血小板減少、急性腎衰竭，通常會突然出現發燒且持續3至8天，可能伴有結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐，而出血症狀在第3至6天出現，有機率轉變成急性腎衰竭且維持數個星期。

至於漢他病毒肺症候群的潛伏期則未有確切定論，一般認為範圍在6天至數周之間，平均約2周，疾管署提到，早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象，通常在發病4至10天後才會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克。

今年累計1例確診 2017年至今共44例

疾管署統計，國內2026年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與2022至2025年同期的0或1例相當，另自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例占66%為多，年齡則以40歲以上29例占66%為多，其中1例為境外移入個案，感染國家為印尼。

7旬男兩度急診仍惡化 1月13日不治

至於個案，疾管署指出，為住在台北市大安區的一名70多歲男性，本身有慢性病史，潛伏期間沒有國外旅遊史，主要活動範圍集中在住家。北市衛生局也說，經疫情調查發現，個案住家周遭常有鼠類出沒，他於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，1月22日檢驗確診漢他病毒感染。

北市衛生局表示，已於1月23日與環保局前往個案住家及周邊進行捕鼠作業釐清可能感染源，並進行環境噴消及衛教等防治工作，1月27日已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，1月29日個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性，已於1月30日由環保局對個案住家半徑200公尺內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠。

防治關鍵是「三不」 巷弄水溝雜物堆是鼠類熱區

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區。

疾管署也請民眾針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作，若發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水，加上1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理，另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄，相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

