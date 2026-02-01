北市7旬翁染漢他病毒亡！網翻出「簡少年神預言」驚呼：玄學不要不信

簡少年曾預言2026年可能爆發與老鼠有關的疾病。圖／翻攝自簡少年YouTube頻道

台北市大安區1月30日發生今年首起國內感染漢他病毒致死案例，家屬透露，家中有老鼠活動痕跡，懷疑可能因此感染，相關單位共計在住家周邊捕捉到4隻老鼠，其中兩隻驗出漢他病毒陽性。消息曝光引起民眾恐慌，有眼尖網友發現，命理師簡少年去年12月「這段預言」就已埋下伏筆，掀起熱議。

一名網友在Threads上發文指出，近日爆發的「漢他病毒」掀起社會恐慌，一開始聽到消息還不敢相信，質疑「怎麼可能現在的台灣還會有漢他病毒」，不過想到簡少年過去的一段影片，「現在臉腫腫的」。

2026年子午對沖！簡少年曝交通、老鼠恐出事

簡少年去年12月曾發布影片預言2026年運勢，表示因子午對沖，午代表的是馬，如「騎馬」、汽車交通等問題就要相當注意，「交通是2026年一個很重要的的關鍵」。

子則代表著「老鼠」、鼠患，簡少年直言，2026年可能出現鼠患、老鼠相關的傳染病，呼籲民眾要多加注意。

該貼文瞬間引起網友熱議，紛紛表示「每年必聽，好厲害」、「對啊，立馬想到簡老師」、「世界瘟疫S2賽季要開始了嗎」、「簡少年老師真的蠻準的」，對此簡少年也現身留言區，表示「祝大家平安健康，文昌帝君保佑」。

衛福部疾管署1月30日指出，一名70多歲男性無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡。

一名7旬翁染漢他病毒不幸身亡。示意圖／PIXABAY

死者家屬透露，家中有老鼠活動及鼠跡，地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

疾管署指出，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞便、尿液、唾液)污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

疾管署也呼籲，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，是預防漢他病毒最有效的方法，平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理。

若發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

此外，部分民眾擔憂大安森林公園內有很多松鼠，認為可能也有傳染漢他病毒的風險。

對此醫師姜冠宇解釋，鼠類的排泄物才是主戰場，且漢他病毒最常見的高風險場域是密閉、灰塵多、通風差的地方，如地下室、倉庫、長期未整理空間，公園為開放空間，通常不符合這種條件，「松鼠還好」。

★《鏡報》提醒您:民俗說法,僅供參考。



