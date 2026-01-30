北市7旬翁染漢他病毒死亡 衛生局籲民防鼠

台北市疾病管制科長余燦華說明，「台北市出現今年國內第1例漢他病毒症候群病例，這個病毒主要跟老鼠有關，像是接觸到老鼠的尿、糞便，或吸到被污染的灰塵都可能感染。」

余燦華表示，「衛生局提醒大家，平時一定要做好防鼠，記住3不原則，不讓老鼠進來、不讓老鼠住下來、不讓老鼠有東西吃，最近要大掃除記得戴口罩戴手套，看到鼠糞不要用掃的，也不要用吸塵器，記得先消毒再清理比較安全。如果有發燒、頭痛或身體不舒服，請趕快就醫，也記得跟醫師說明接觸史。」

環保局已在死者住處周邊進行消毒，並捕獲4隻老鼠，其中2隻檢出漢他病毒抗體陽性。

衛生局表示，個案為住在大安區的70多歲男性，從發病到死亡僅8天，近期沒有國內外旅遊史，主要活動地為住家，同住家人採檢結果皆為陰性。