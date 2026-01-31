北市7旬翁確診漢他病毒死亡 環保局完成住家周邊清消

環保局來到確診個案住家附近，針對半徑200公尺內，進行噴消、投藥與滅鼠，在現場也確實看到有老鼠出沒。

北市衛生局公布今年第1例漢他病毒症候群本土確定病例，是1名北部70多歲男性，有慢性病史，無國外旅遊史，1月初出現呼吸喘、發燒、腸胃道等症狀到急診，隔天症狀加劇再度就診，進入加護病房，在1月13日不幸因敗血症併發多重器官衰竭去世，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

由於個案主要活動地是住家，家屬也表示家中有老鼠活動及鼠跡。環保局已經在30日完成周邊的清消作業。

台北市政府衛生局疾病管制科科長余燦華提醒，「衛生局提醒大家，平時一定要做好防鼠，如果有發燒、頭痛或身體不舒服，請趕快就醫，也記得跟醫師說明接觸史。」

北市衛生局也在27日針對個案同住家人進行採檢，血清檢驗為陰性未感染。而個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性。

疾管署表示，漢他病毒症候群為「人畜共通」傳染病，在自然界的傳播宿主是鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒的鼠類排泄物或分泌物，或是被帶有病毒的動物咬傷，就有感染風險。

基層醫療協會理事長林應然指出，「漢他病毒是一種很嚴重的疾病，會導致全身出血、腎臟衰竭、高燒不退、頭痛、全身痠痛等症狀。」

疾管署副署長林明誠表示，「這種事情不一定會發生在哪邊，其實只要人多的地方，有養到老鼠的話，就會有這樣的問題，清掃的時候如果有看到鼠跡，不要立刻去清，一定要戴口罩，然後用稀釋的漂白水潑灑在那上面，大概經過30分鐘消毒之後才去清理。」

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，務必留意環境中老鼠可能入侵的路徑，尤其防火巷、排水設施以及雜物堆，都是鼠類族群活動熱區，務必要加強環境清潔。