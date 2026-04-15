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北市7旬老翁肇事！頭暈逆向連撞5車 驚悚畫面曝光
即時中心／温芸萱報導
台北市中正區杭州南路二段昨（14）日中午發生高齡駕駛事故，一名73歲老翁駕車疑似因身體不適暈眩，突然逆向衝入對向車道，連續擦撞5部路邊機車，並波及1名行人、1輛自行車及店家。遭撞行人頭部及四肢擦傷，意識清醒送醫。警方表示，初步研判事故與駕駛身體狀況有關；同時提醒，高齡駕駛新制將於2026年5月上路，70歲以上須體檢及上課換照，75歲以上更須每3年換照並通過認知測驗。
中正區杭州南路二段昨日中午12時52分，一名73歲老翁駕駛自小客車，沿西向東第一車道行駛時，疑似因身體不適、出現暈眩狀況，車輛突然失控逆向駛入對向車道，沿途擦撞路邊停放的5部機車，並波及1名行人、1輛自行車及路旁店家，現場一度混亂。
警方到場處理後確認，肇事駕駛本人未受傷，酒測值為0，排除酒駕因素；遭撞行人則出現頭部及四肢擦傷，但意識清醒，已送醫檢查無生命危險。另有多部普通重型機車及自行車受損，詳細事故原因仍待進一步釐清。
一名73歲老翁駕駛自小客車，失控逆向駛入對向車道，沿途擦撞路邊停放的5部機車。（圖／民視新聞翻攝）
中正第二分局表示，初步研判事故與駕駛身體狀況有關，提醒民眾開車前應評估自身健康情形，如行駛途中出現不適，應立即靠邊停車，避免憾事發生。
此外，警方也指出，高齡駕駛管理制度將有新變革。預計自2026年5月起，年滿70歲駕駛人須通過體檢並完成安全教育課程，方可換發駕照，效期至75歲；滿75歲後則須每3年重新換照，除體檢與課程外，還需通過認知功能測驗。相關措施盼提升道路安全，降低高齡駕駛事故風險。
原文出處：快新聞／北市7旬老翁肇事！頭暈逆向連撞5車 驚悚畫面曝光
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