北市7旬醉翁遺失悠遊卡無法出站 暴怒踹壞閘門遭送辦

北市一名7旬涂姓老翁25日酒後搭乘捷運，疑似在車程中遺失身上現金及悠遊卡，抵達中正紀念堂站準備出站時，因無法刷卡通過閘門而情緒失控，竟拿起隨身攜帶的雨傘對閘門猛打，導致設備受損故障，站務人員見狀立即通報警方到場處理，最終將涂翁帶回派出所保護管束。

7旬醉翁遺失悠遊卡受困閘門，暴怒踹壞捷運設備遭送辦。（示意圖／取自pixabay）

中正第二分局指出，警方於昨日傍晚5時40分接獲勤務中心通報，指稱有一名酒醉老翁正在北捷中正紀念堂站北側閘門處鬧事。警方趕抵現場後，發現涂翁因酒醉不慎弄丟身上財物，站在閘門前進退不得，一時氣憤難耐才做出破壞行為。

警方表示，涂翁當時持雨傘對著閘門胡亂敲打，還不停出腳狠踹，造成閘門相關設備毀損。站務人員與警方合力攔阻並安撫涂翁情緒，最後將他帶回派出所保護管束，化解這場鬧劇。

台北捷運公司決定針對此事提出毀損告訴，警方訊問後已將涂翁依毀損罪嫌函送法辦，待其情緒穩定後將追究相關刑責。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

