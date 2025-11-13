北市79歲老母親手終結長照煉獄 口塞萬元紅包膠帶封鼻殺身障兒判決出爐

台北市一名81歲老婦獨自照顧重度身心障礙的兒子長達50年，最終不堪負荷選擇殺子。（示意圖，photoAC）

2023年5月的母親節前夕，台北市發生一起令人唏噓的長照悲劇，一名現今81歲老婦人因長期扛起照顧53歲極重度身心障礙兒子的沉重擔子，身心早已筋疲力盡。眼見自己日漸年邁，體力大不如前，再也無力持續照顧兒子，最終選擇極端之路，她趁外籍看護短暫離開時，把1萬元現金紅包塞入兒子嘴巴，隨後用口水巾和膠帶層層封住口鼻，導致兒子窒息身亡。台北地院國民法官審理，依家暴殺人罪判處2年6月，可上訴。

這起悲劇發生於2023年5月12日，一名菲籍看護發現臥病在床的林男已在家中氣絕身亡，口鼻處有明顯的膠帶封貼痕跡，當時79歲的母親則癱坐在床邊泣不成聲，台北市警松山分局獲報到場，將林母帶回警局訊問，林母向警方坦承親手了結兒子生命，隨後被移送檢方偵辦。

檢方詳查案情指出，53歲的林男從小便有極度嚴重的身心障礙，日常起居全靠母親獨力照料，這份重擔壓了她長達50年之久，終於在2023年4月底，因婦人染上新冠肺炎須居家隔離時達到臨界點，她考量到自己日益衰弱的體況與高齡事實，加上兒子病況未見改善，因此身心透支，瀕臨崩潰。

在絕望情緒的催化下，婦人開始著手準備殺子。2023年5月11日下午，她先到油漆行採購了一捆封箱膠帶，隔天早上她看準看護離開兒子房間時機，立刻反鎖房門，先將裝有1萬元的紅包袋塞進兒子口中，低語祝禱兒子「一路好走」，接著用口水巾和膠帶緊緊纏繞兒子的口鼻，親手終結兒子生命，讓他窒息而死。

最終，看護察覺婦人行蹤不明且房門反鎖，從陽台看到婦人在房內痛哭流涕，立即通知家屬，家屬趕抵現場後才報案處理。

