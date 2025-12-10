北市8旬婦晨運闖紅燈挨撞2天後不治 肇事騎士竟是員警

11月28日清晨5點59分，台北市發生一名82歲李姓婦人過馬路時闖紅燈，慘遭機車騎士撞擊，送醫不治的死亡車禍經過調查，肇事的騎士還是松山分局員警。松山警分局對轄區內發生的死亡車禍深表遺憾，並向家屬致上誠摯慰問，表示將協助雙方進行後續事宜。

在松山派出所任職的譚姓員警，騎車不慎撞上闖紅燈82歲李姓婦人，李婦送醫2天後宣告不治。（圖／資料照片）

根據了解，李姓婦人當時準備去晨運，行經信義區仁愛路四段與光復南路口時，卻在路口闖紅燈要過馬路，結果一名騎車前往松山派出所上班的26歲譚姓員警，看見前方路口號誌顯示綠燈，加速準備通過，不料李女從路邊衝出，譚員嚇到緊急剎車，但仍高速撞上李婦。

李姓婦人被強大撞擊力直接撞飛，在地上翻滾數圈後躺地不起，譚姓員警也連人帶車重摔在地。消防人員趕抵現場後，發現譚員手腳骨折、身體多處擦挫傷，而李女頭部受到重創。李婦送醫後發現有顱內出血，搶救2天後仍宣告不治。

據了解，譚員租屋處位於信義區，當天是要趕上清晨6點的班，從住處到松山派出所車程大約僅15分鐘，短短路程卻發生憾事。事發後譚員也因受傷，至今仍請假在家休養未上班。

譚姓員警表示因天色暗、視線不佳才沒有注意，意外撞死人也感到十分懊悔。警方初步調查，譚員經檢驗沒有酒駕，送醫後也沒有大礙，詳細賠償、肇事責任歸屬仍待進一步調查釐清。

