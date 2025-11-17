北市8800元套房曝光！怪格局網傻眼：哪都是廁所

生活中心／李筱舲報導



台北市租屋價格高，對許多年輕人和北漂族來說，找到既方便又負擔得起的住處，往往是一大挑戰。今年8月曾有網友在Threads上分享一則租屋貼文，近日又被翻出討論，引發網友熱議。這名房東在台北市黃金地段出租一間套房，月租只要8800元，且包含水電費，但點開照片一看，整間房間從地板到牆壁全都是白色磁磚，讓網友傻眼表示：「哪裡都是廁所」。

一名網友分享，有「美食寶庫」之稱的捷運松山站附近，有一間距離車站步行僅約 6 分鐘的租屋處，月租含水電只要 8800 元，掀起網熱議。（示意圖／翻攝自臉書粉專《台北捷運 Metro Taipei》）

網友透露，這間套房地點極佳，距離捷運松山站僅約6分鐘步行，租金又包水電，看似十分划算。然而房屋裝潢極為簡陋，照片中可見整間屋子從頭到尾都是白色磁磚，家具僅有草蓆床、桌椅和冷氣等基本配置，這樣的居住條件讓不少網友質疑房東良心在哪，甚至有人吐槽：「人權在這裡是秤斤賣的嗎？」

這間位在捷運松山站附近，月租僅需8800元的套房，整間屋子貼滿白色磁磚，讓網友吐槽：「這很像洗大體的地方」。（圖／翻攝自IG ＠threadss.2486）

這則奇特的租屋貼文一出，便掀起網友熱議，有人表示：「我想說…你家廁所那麼大」、「這牢房了吧」、「感覺好像某種病房」、「奪魂鋸拍攝現場」、「這很像是洗大體的地方」、「好想知道完整地點是哪裡，想看大樓外觀長怎樣。」、「好幽默的房間，我應該會自己買壁紙來貼，不然我會以為我自己在洗大體室」、「0房0廳4衛浴」。

網友提醒，整間貼滿磁磚的房間不常見，租客應慎選，但也有人認為這個租金相當有競爭力。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

此外，有網友好心提醒租客，一般住宅很少會整間貼滿磁磚，通常只有廁所、冷藏室或屠宰場才會如此設計，以便清潔，勸退租客要謹慎考慮。不過也有網友認為租金很有競爭力，並表示：「很棒耶，才8800，比天台的房間要大的多，重點有浴室」，可見即便裝潢特殊，價格仍是許多租客的首要考量，還是有民眾覺得值得考慮。





