北市9小時內兩台小黃接連翻車 2運將「1共同點」警直呼太巧
台北市文山區今（29日）連續發生2起計程車翻覆意外，凌晨0點26分文山二分局前才剛有一輛計程車左轉失控翻覆，沒想到上午9點15分，辛亥路四段又有一輛小黃因被自小客車擦撞而側翻，所幸事故駕駛都僅受輕傷。而且巧合的是，兩名小黃駕駛都姓蕭。警方表示，兩起事故發生原因不同，但最後都以車輛翻覆收場。
第一起事故發生在今天凌晨，蕭姓男子駕駛計程車行經羅斯福路、文山二分局旁路段時，左轉時疑似操作不慎，車身直接撞上行人庇護島，計程車翻覆、四輪朝天倒在路中央。
第二起則發生於上午9點15分。警方調查，28歲張姓女子駕駛自小客車沿辛亥路四段外側車道北往南行駛，準備往內側變換車道時，左前車頭與同方向內側車道、由57歲蕭姓男子駕駛的計程車右側車身發生擦撞。碰撞後，計程車失衡側翻，並在路面滑行一段距離。
警方到場時，兩起事故的駕駛都沒有受傷。經酒測後，雙方酒測值均為0.0mg/l，也排除毒駕情況。事故原因仍需進一步鑑定。
